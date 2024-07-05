Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує механікам-радіотелеграфістам

Радист на фронті. Фото ілюстративне: wikipedia.org

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи механіка-радіотелеграфіста. Потрібні фахівці, які працюватимуть в умовах повної зайнятості. За місяць роботи платитимуть 25—125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію (https://www.work.ua/jobs/5394853/) розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 2 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки механіка-радіотелеграфіста в полку "Азов"

Механік-радіотелеграфіст повинен безперебійно підтримувати технічний стан обладнання і систем зв’язку для подачі команд, розпоряджень, сигналів. Механік-радіотелеграфіст має своєчасно і чітко передавати розпорядження, команди, сигнали, проводити технічну підтримку для захисту радіозасобів від радіоперешкод. Також серед його обов'язків: розгортання засобів зв’язку, підготовка їх до роботи та діагностика їх технічного стану і справності.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть людину, яка знає та чітко розпізнає радіодані, позивні, встановлені сигнали оповіщення й управління. Також серед вимог до фахівця: радіообмін на засобах радіозв'язку, технічна діагностика, ремонт засобів радіозв'язку, орієнтування на місцевості за картою, за приладами топоприв’язки і без них.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Бойові обов'язки можливо доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

Які працівники потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригаді "Азов" потрібні стрільці. Аби обійняти цю посаду, потрібно бути в хорошій фізичні формі й бажано мати бойовий досвід. Зарплата — до 125 тисяч гривень.

Також у полку бракує людей, які вміють ремонтувати автівки. За місяць роботи мотористам платитимуть 25–125 тисяч гривень.