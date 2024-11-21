Работа в Азове — какие условия и зарплату предлагают электромонтерам

Электромонтеры. Фото иллюстративное: reutpal.com.ua

Легендарная бригада "Азов" приглашает на работу электромонтеров. Кандидаты должны иметь профессионально-техническое образование и опыт работы. Будут платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 18 ноября.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности электромонтеров будет входить:

ремонт и обслуживание электрооборудования и электрических сетей;

участие в проведении текущих ремонтов и технического обслуживания электрооборудования.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

группу допуска до 1000 В;

профессионально-техническое образование соответствующего направления;

опыт работы связанный с обслуживанием электрооборудования;

ответственное отношение к работе.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;

денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" также нужны автоэлектрики. Претенденты на должность должны иметь опыт работы от одного года и соответствующие знания по направлению деятельности.

Также бригада приглашает на работу сварщиков, поскольку им нужны люди, которые умеют сваривать металлические конструкции.