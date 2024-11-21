Работа в Азове — какие условия и зарплату предлагают электромонтерам

"Азову" нужны электромонтеры — какая зарплата и условия труда
Легендарная бригада "Азов" приглашает на работу электромонтеров. Кандидаты должны иметь профессионально-техническое образование и опыт работы. Будут платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 18 ноября.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности электромонтеров будет входить:
- ремонт и обслуживание электрооборудования и электрических сетей;
- участие в проведении текущих ремонтов и технического обслуживания электрооборудования.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- группу допуска до 1000 В;
- профессионально-техническое образование соответствующего направления;
- опыт работы связанный с обслуживанием электрооборудования;
- ответственное отношение к работе.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, что в полк "Азов" также нужны автоэлектрики. Претенденты на должность должны иметь опыт работы от одного года и соответствующие знания по направлению деятельности.
Также бригада приглашает на работу сварщиков, поскольку им нужны люди, которые умеют сваривать металлические конструкции.
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