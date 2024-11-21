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"Азову" нужны электромонтеры — какая зарплата и условия труда

21 ноября 2024 03:26
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Работа в Азове — какие условия и зарплату предлагают электромонтерам
Электромонтеры. Фото иллюстративное: reutpal.com.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Легендарная бригада "Азов" приглашает на работу электромонтеров. Кандидаты должны иметь профессионально-техническое образование и опыт работы. Будут платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 18 ноября.

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Вакансия электромонтера в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности электромонтеров будет входить:

  • ремонт и обслуживание электрооборудования и электрических сетей;
  • участие в проведении текущих ремонтов и технического обслуживания электрооборудования.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • группу допуска до 1000 В;
  • профессионально-техническое образование соответствующего направления;
  • опыт работы связанный с обслуживанием электрооборудования;
  • ответственное отношение к работе.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" также нужны автоэлектрики. Претенденты на должность должны иметь опыт работы от одного года и соответствующие знания по направлению деятельности.

Также бригада приглашает на работу сварщиков, поскольку им нужны люди, которые умеют сваривать металлические конструкции.

зарплаты работа полк "Азов" вакансии зарплата война в Украине

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