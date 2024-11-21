Робота в Азові — які умови та зарплату пропонують електромонтерам

Електромонтери. Фото ілюстративне: reutpal.com.ua

Легендарна бригада "Азов" запрошує на роботу електромонтерів. Кандидати повинні мати професійно-технічну освіту та досвід роботи. Платитимуть до від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 18 листопада.

Читайте також:

Вакансія електромонтера у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків електромонтерів входитиме:

ремонт та обслуговування електрообладнання та електричних мереж;

участь у проведенні поточних ремонтів та технічного обслуговування електроустаткування.

Підійде кандидат на посаду, який має:

групу допуску до 1000 В;

професійно-технічна освіта відповідного спрямування;

досвід роботи пов’язаний з обслуговуванням електроустаткування;

відповідальне ставлення до роботи.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" також потрібні автоелектрики. Претенденти на посаду повинні мати досвід роботи від одного року та відповідні знання по напрямку діяльності.

Також бригада запрошує на роботу зварювальників, оскільки їм потрібні люди, які вміють зварювати металеві конструкції.