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"Азов" пропонує роботу автоелектрикам — скільки платять

18 листопада 2024 03:26
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Робота в Азові — які умови та зарплату пропонують автоелектрикам
Військовий ремонтує машину. Фото: azov.org.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу автоелектриків. Кандидати, які хочуть претендувати на цю посаду, повинні мати досвід роботи від 1 року та відповідні знання. Платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 18 листопада.

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Вакансія автоелектрика у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектрика входитиме:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні танкісти. Необхідно знати будову певних видів техніки, а також вміло нею керувати.

Також бригада запрошує на роботу водіїв автобусів, які мають водійські посвідчення категорій D та DE. Крім досвіду роботи водієм, потрібно вміти ремонтувати машину.

робота полк "Азов" вакансії зарплатня війна в Україні

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