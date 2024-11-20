В "Азов" запрошують зварювальників та пропонують гарну зарплату

Зварювальник металу. Ілюстраційне фото: pexels.com

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої лави фахівців, які вміють зварювати металеві конструкції. Йдеться саме про зварювальників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Що входить в обов'язки зварювальника в полку "Азов"

Зварювальник має зварювати металеві конструкції згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій, виконувати ремонтні роботи, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань, контролювати якість роботи та відповідність стандартам безпеки, виготовляти локальні металоконструкції.

Вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть відповідальних і уважних до деталей людей, які мають не менше ніж рік досвіду роботи, уміють працювати з різними видами зварювання (електро, газова тощо), знають і розуміють технічні креслення й інструкції.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата буде не менше 25 тисяч гривень. Бойові обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. На цю посаду можуть перевести чинних військовослужбовців.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакансія для людей, які знаються на радіолокаційному обладнанні. У полку бракує операторів радіолокаційних станцій.

Також у війську потрібні начальники складів. Щоб обійняти цю посаду, треба на високому рівні володіти Microsoft Word та Excel. Щомісячна зарплата становитиме від 25–125 тисяч гривень.