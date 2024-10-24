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"Азов" приглашает на работу медсестер — сколько платят и какие условия

24 октября 2024 03:26
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Работа в Азов — сколько платят медсестрам и какие условия
Медсестра помогает раненому. Фото иллюстративное: armyinform.com
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу медицинских сестер манипуляционной, операционной и анастезиста. Кандидаты должны иметь среднее медицинское образование и опыт по специальности. Будут платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 21 октября.

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"Азов" приглашает на работу медсестер — сколько платят и какие условия - фото 1

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности медицинской сестры будет входить:

  • работа на стабилизационном пункте в составе операционной бригады;
  • оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • организация рабочего места на стабилизационном пункте.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

  • среднее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • опыт работы с ургентными пациентами;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.

Кто еще нужен в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны боевые медики, которые смогут обучать других военных. В частности, подразумеваются инструкторы по тактической медицине.

Также бригада спецназначения "Азов" ищет в своих батальонах и других подразделениях людей, которые будут разрабатывать планы боевых операций. Речь идет о специалистах по оперативному планированию управления батальона.

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