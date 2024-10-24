Работа в Азов — сколько платят медсестрам и какие условия

Медсестра помогает раненому. Фото иллюстративное: armyinform.com

Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу медицинских сестер манипуляционной, операционной и анастезиста. Кандидаты должны иметь среднее медицинское образование и опыт по специальности. Будут платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 21 октября.

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Согласно информации в вакансии, в обязанности медицинской сестры будет входить:

работа на стабилизационном пункте в составе операционной бригады;

оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

организация рабочего места на стабилизационном пункте.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

среднее медицинское образование;

опыт работы по специальности;

опыт работы с ургентными пациентами;

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.

Кто еще нужен в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны боевые медики, которые смогут обучать других военных. В частности, подразумеваются инструкторы по тактической медицине.

Также бригада спецназначения "Азов" ищет в своих батальонах и других подразделениях людей, которые будут разрабатывать планы боевых операций. Речь идет о специалистах по оперативному планированию управления батальона.