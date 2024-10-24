Работа в Азов — сколько платят медсестрам и какие условия

"Азов" приглашает на работу медсестер — сколько платят и какие условия
Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу медицинских сестер манипуляционной, операционной и анастезиста. Кандидаты должны иметь среднее медицинское образование и опыт по специальности. Будут платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 21 октября.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности медицинской сестры будет входить:
- работа на стабилизационном пункте в составе операционной бригады;
- оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- организация рабочего места на стабилизационном пункте.
Подойдет кандидат на должность, имеющий:
- среднее медицинское образование;
- опыт работы по специальности;
- опыт работы с ургентными пациентами;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.
Кто еще нужен в полку "Азов"
Напомним, что в полк "Азов" нужны боевые медики, которые смогут обучать других военных. В частности, подразумеваются инструкторы по тактической медицине.
Также бригада спецназначения "Азов" ищет в своих батальонах и других подразделениях людей, которые будут разрабатывать планы боевых операций. Речь идет о специалистах по оперативному планированию управления батальона.
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