Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інструкторам із тактичної медицини

Інструктор із тактичної медицини. Фото ілюстративне: armyinform.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи бойових медиків, які зможуть навчати інших військових. Йдеться про інструктурів із тактичної медицини.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 15 жовтня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки інструктора з тактичної медицини в полку "Азов"

Інструктор із тактичної медицини має проводити навчання для бойових медиків підрозділів (рівень СМС та CPP) та рекрутів (рівень CLS), супроводжувати групи бойових медиків на профільних навчаннях, збирати та обробляти інформації щодо успішності навчання, працювати за складеною програмою навчань і створювати власні навчальні матеріали, контролювати тренувальну матеріальну базу. Також за бажанням такий фахівець може періодично брати участь в евакуації поранених у зоні бойових дій.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають провайдерські навички рівня СМС і знають міжнародну програму навчання бойових медиків (ТССС). Перевагу нададуть претендентам, які мають провайдерські навички рівня CPP, сертифікацію NAEMT, знають англійську мову та готові працювати в зоні бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу автоелектриків. Обійняти цю посаду можуть фахівці, які вміють самостійно діагностувати та виправляти несправності, а також працювати зі спеціалізованим обладнанням.

Також у війську бракує трактористів обслуговуючого складу квартирно-експлуатаційного забезпечення. На цю посаду запрошують людей, які вміють керувати автомобілем, трактором або екскаватором.