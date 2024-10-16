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"Азов" запрошує на роботу водіїв бензовозів — яка заробітна плата та умови

16 жовтня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в Азов — які умови пропонують водіям бензовозів
Військовий водій вантажного автомобіля. Фото: АрміяInform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовозів. Кандидатам необхідно мати досвід роботи від двох років та водійське посвідчення категорії С та Е. Рівень заробітної плати складатиме від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у неділю, 13 жовтня.

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"Азов" запрошує на роботу водіїв бензовозів — яка заробітна плата та умови - фото 1

Робота в "Азові"

Згідно інформації у вакансії, в обов'язки водіїв бензовозів входитиме:

  • підготовка та огляд АТС перед від'їздом;
  • керування АТС;
  • прийом нафтопродуктів на базах зберігання;
  • контроль якості при прийомі нафтопродуктів;
  • забезпечення під час доставки безпеки кількості та якості отриманих нафтопродуктів;
  • перевезення палива та нафтопродуктів на задані маршрути;
  • забезпечення безпеки та надійності під час перевезень;
  • доставка по кількості та якості отриманих нафтопродуктів;
  • дбайливе і грамотне ставлення до роботи АТС;
  • правильне і своєчасне заповнення необхідної документації;

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • громадянство України;
  • досвід роботи водієм бензовозу від 2 років;
  • наявність водійського посвідчення категорії С та Е;
  • відповідальність та уважність до деталей;
  • знання правил дорожнього руху та техніки безпеки;
  • обов’язково без шкідливих звичок;
  • готовність до роботи в зоні бойових дій;
  • відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;
  • хороший стан здоров’я;
  • наявність ADR буде перевагою.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • Офіційна мобілізація до кінця воєнногостану або служба за контрактом;
  • Грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
  • Можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • Можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • У випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні автоелектрики. Для того, щоб працювати, необхідно мати досвід, вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності, а також працювати зі спеціалізованим обладнанням. 

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати автомобілем, трактором або екскаватором. Мова йде про трактористів обслуговуючого складу квартирно-експлуатаційного забезпечення.

робота полк "Азов" вакансії зарплатня війна в Україні фронт

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