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На фронті потрібні люди для планування бойових операцій — вакансія в "Азов"

22 жовтня 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує спеціалістам з оперативного планування управління батальйону
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які розроблятимуть плани бойових операцій. Йдеться про спеціалістів з оперативного планування управління батальйону.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 21 жовтня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки спеціаліста з оперативного планування управління батальйону в полку "Азов"

Спеціаліст з оперативного планування управління батальйону має розробляти плани бойових операцій, координувати дії підрозділів для досягнення оперативних цілей, готувати накази й розпорядження для проведення бойових дій.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 25 до 35 років, які вміють користуватися ПК і Microsoft Office. Усіх тонкощів роботи навчать у підрозділі.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай мінімальна зарплата в полку "Азов" становить 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає людей, які відповідатимуть за ремонт і обслуговування радіоелектронної боротьби. У полку є вакансія майстра відділення технічного обслуговування взводу РЕБ.

Також у полку бракує інструкторів із тактичної медицини. На роботу запрошують людей, які мають провайдерські навички рівня СМС і знають міжнародну програму навчання бойових медиків (ТССС).

вакансії армія Нацгвардія полк "Азов" робота

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