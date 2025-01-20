Работа в Азове — какие условия предлагают водителям

"Азов" ищет водителей — предлагают высокую зарплату
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на фронт водителей с водительскими правами категории С/СЕ. Потенциальные кандидаты должны иметь опыт вождения от 1 года, а также уметь ремонтировать автотехнику. За выполнение работ будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 17 января, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей будет входить:
- ремонт автомобильной техники (легкового транспорта, КамАЗ);
- управление легковыми транспортными средствами;
- управление транспортными средствами типа КамАЗ.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- наличие водительских прав категории С/СЕ и опыт вождения от 1го года;
- опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;
- умение управлять БМП-1, БМП-2, БРМ будет преимуществом;
- опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.
Бойцы "Азова" в свою очередь предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
- денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.
Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу сержанта материального обеспечения. Занять эту должность может человек, который умеет вести учет.
Также мы информировали, что бойцы предлагают работу людям с высшим медицинским образование. На фронте не хватает абдоминальных, торакальных хирургов.
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