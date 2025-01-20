Работа в Азове — какие условия предлагают водителям

Шеврон военнослужащего бригады "Азов". Фото: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на фронт водителей с водительскими правами категории С/СЕ. Потенциальные кандидаты должны иметь опыт вождения от 1 года, а также уметь ремонтировать автотехнику. За выполнение работ будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 17 января, на сайте поиска работы Work.ua.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей будет входить:

ремонт автомобильной техники (легкового транспорта, КамАЗ);

управление легковыми транспортными средствами;

управление транспортными средствами типа КамАЗ.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

наличие водительских прав категории С/СЕ и опыт вождения от 1го года;

опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;

умение управлять БМП-1, БМП-2, БРМ будет преимуществом;

опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.

Бойцы "Азова" в свою очередь предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;

денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу сержанта материального обеспечения. Занять эту должность может человек, который умеет вести учет.

Также мы информировали, что бойцы предлагают работу людям с высшим медицинским образование. На фронте не хватает абдоминальных, торакальных хирургов.