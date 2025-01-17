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"Азов" шукає фахівців, які знаються на обліку — вакансія

17 січня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує сержантам із матеріального забезпечення
Військовослужбовець "Азова". Фото ілюстративне: InfoResist
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють вести облік. Йдеться про сержантів із матеріального забезпечення.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 13 січня.

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"Азов" шукає сержантів із матеріального забезпечення
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки сержанта із матеріального забезпечення у бригаді "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Сержант із матеріального забезпечення має отримувати та списувати матеріальні цінності, а також вести їх облік.

На роботу запрошують відповідальних людей, які вміють працювати з документами, мають посвідчення водія категорії B і досвід водіння.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати у бригаді "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють будувати. У бригаді є вакантні місця для будівельників-різноробочих.

Також "Азов" шукає фотографів. Щоб обійняти цю посаду, потрібно вміти фотографувати та обробляти світлини.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії сержанти Нацгвардія

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