Робота в Азов — які умови пропонують водіям хірургам

Лікарі в операційній. Фото ілюстративне: armyinform.com

Бригада спецпризначення "Азов" пропонує роботу у своїх батальйонах та інших підрозділах абдомінальним, торакальним хірургам. Кандидати повинні мати вищу медичну освіту та щонайменше два роки досвіду роботи. Платитимуть від 25 до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у вівторок, 14 січня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків хірургів входитиме:

надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;

організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;

збір та обробка санітарних даних;

Підійде кандидат на посаду, який має:

вищу медичну освіту;

досвід роботи за спеціальністю;

досвід роботи з ургентними пацієнтами;

вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку;

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

дотримування принципів доказової медицини;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;

готовність брати участь в медичному плануванні;

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу кухарів. Для влаштування треба мінімум професійно-технічну освіту, медичну книжку, а також знання технології приготування страв.

Також ми інформували, що бійці пропонують роботу автоелектрикам. Потенційні кандидати повинні мати відповідні знання та досвід роботи від одного року.