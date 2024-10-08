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"Азов" предлагает работу водителям с правами категории D и DE — сколько платят

8 октября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в Азов — какие условия предлагают водителям с правами категории D и DE
Водитель ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу водителей с правами категории D и DE. Кандидаты должны иметь опыт как в вождении, так и в ремонте транспортных средств. Заработная плата составляет от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 6 октября.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей будет входить:

  • ремонт автомобильной техники (микроавтобусы, автобусы);
  • управление легковыми транспортными средствами;
  • управление транспортными средствами, такими как микроавтобус и автобус.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

  • водительские права категории D\DE и опыт вождения от 1 года;
  • опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;
  • опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Напомним, что кроме этой вакансии бригада "Азов" приглашает в свои подразделения людей, которые умеют работать с сантехническим оборудованием. В частности, речь идет об операторах-сантехниках банно-прачечного комбината.

Также работу предлагают людям, умеющим обслуживать и ремонтировать средства РЭБ.

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