Работа в Азов — какие условия предлагают водителям с правами категории D и DE

Водитель ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу водителей с правами категории D и DE. Кандидаты должны иметь опыт как в вождении, так и в ремонте транспортных средств. Заработная плата составляет от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 6 октября.

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Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей будет входить:

ремонт автомобильной техники (микроавтобусы, автобусы);

управление легковыми транспортными средствами;

управление транспортными средствами, такими как микроавтобус и автобус.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

водительские права категории D\DE и опыт вождения от 1 года;

опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;

опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;

денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Напомним, что кроме этой вакансии бригада "Азов" приглашает в свои подразделения людей, которые умеют работать с сантехническим оборудованием. В частности, речь идет об операторах-сантехниках банно-прачечного комбината.

Также работу предлагают людям, умеющим обслуживать и ремонтировать средства РЭБ.