Робота в підрозділах "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам-сантехнікам лазне-прального комбінату

Бійці ЗСУ та гігієна на фронті. Фото: АрміяInform

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої підрозділи людей, які вміють працювати із сантехнічним обладнанням. Йдеться про операторів-сантехніків лазне-прального комбінату.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Повідомлення про вакансію в "Азов". Фото: Скриншот

Що треба робити

Основні обов'язки операторів-сантехніків:

монтаж і ремонт: потрібно встановлювати, ремонтувати та обслуговувати сантехнічне обладнання, системи водопостачання та опалення;

потрібно встановлювати, ремонтувати та обслуговувати сантехнічне обладнання, системи водопостачання та опалення; профілактика: регулярна перевірка сантехнічних систем для попередження аварій та збоїв у роботі;

регулярна перевірка сантехнічних систем для попередження аварій та збоїв у роботі; аварійні роботи: швидке реагування на псування техніки та аварійні ситуації, особливо в польових умовах чи під час бойових дій.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які знають сантехнічні системи водопостачання, каналізації та опалення, вміють встановлювати, ремонтувати та обслуговувати обладнання.

Умови роботи та зарплата

Азовці пропонують офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи.

За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у війську є вакансія для людей, які знаються на танковому озброєнні та вміють стріляти з гармати — навідники-оператори танка Т-64/Т-72/Т-80. Мати бойовий досвід необов'язково.

Також ми повідомляли, що в полку "Азов" бракує автоелектриків. Обійняти цю посаду можуть люди з досвідом роботи за фахом, які вміють самостійно діагностувати та виправляти несправності, а також працювати зі спеціалізованим обладнанням.