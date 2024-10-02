Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує майстрам відділення технічного обслуговування взводу РЕБ

Фахівець РЕБ. Фото ілюстративне: Сили теріторіальної оборони ЗСУ/Facebook

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які можуть обслуговувати та ремонтувати засоби РЕБ. Йдеться про майстрів відділення технічного обслуговування взводу РЕБ.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 24 вересня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки майстра відділення техобслуговування РЕБ і вимоги до кандидатів на посаду

Майстер відділення техобслуговування РЕБ має вміти конструювати, ремонтувати та обслуговувати засоби РЕБ.

На роботу запрошують мають вищу технічну освіту та досвід роботи із засобами зв'язку та інтернетом, навички роботи з паяльником. Фахівець повинен знатися на сфері зв'язку та вміти читати схеми.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у війську є вакансія для людей, які знаються на танковому озброєнні та вміють стріляти з гармати — навідники-оператори танка Т-64/Т-72/Т-80. Мати бойовий досвід необов'язково.

Також ми повідомляли, що в полку "Азов" бракує автоелектриків. Обійняти цю посаду можуть люди з досвідом роботи за фахом, які вміють самостійно діагностувати та виправляти несправності, а також працювати зі спеціалізованим обладнанням.