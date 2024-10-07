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У війську потрібні люди для передачі повідомлень — кого запрошують до "Азова"

7 жовтня 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує механікам-радіотелеграфістам
Український військовослужбовець-радіотехнік. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які забезпечуватимуть зв'язок між підрозділами. Йдеться про механіків-радіотелеграфістів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в неділю, 6 жовтня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки механіка-радіотелеграфіста в полку "Азов"

Механік-радіотелеграфіст має за допомогою радіостанцій, телефонів та інших засобів забезпечувати зв'язок між підрозділами. Також такий військовослужбовець приймає й передає повідомлення, команди та інформацію між командуванням, підрозділами та іншими військовими частинами, здійснює технічне обслуговування та налагодження радіообладнання, веде журнали та документацію щодо здійснення зв’язку, включаючи реєстрацію повідомлень.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 18 до 35 років, які:

  • придатні до військової служби за станом здоров’я і морально-психологічними якостями;
  • мають середню, середню спеціальну або вищу освіту;
  • готові працювати в зоні активних бойових дій, постійно вчитися та розвиватися.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у війську є вакансія для фахівців із радіозв'язку. У підрозділі ППО бракує зв'язківців, які здатні забезпечити безперебійну роботу систем зв’язку підрозділу.

Також "Азов" шукає людей, які знаються на танковому озброєнні та вміють стріляти з гармати — навідників-операторів танка Т-64/Т-72/Т-80. Мати бойовий досвід необов'язково.

робота армія полк "Азов" вакансії військовослужбовці

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