Робота в Азов — які умови пропонують водіям з правами категорії D та DE

"Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії D та DE — які вимоги та умови
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу водіїв із водійським посвідченням категорії D та DE. Кандидатам необхідно мати досвід як у водінні, так і в ремонті транспортних засобів. Заробітна плата складає від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у неділю, 6 жовтня.
Робота в "Азові"
Згідно інформації у вакансії, в обов'язки водіїв входитиме:
- ремонт автомобільної техніки (мікроавтобуси, автобуси);
- керування легковими транспортними засобами;
- керування транспортними засобами такими як, мікроавтобус та автобус.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- водійські права категорії D\DE та досвід водіння від 1-го року;
- досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів;
- досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах буде перевагою.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії бригада "Азов" запрошує у свої підрозділи людей, які вміють працювати із сантехнічним обладнанням. Зокрема, мова йде про операторів-сантехніків лазне-прального комбінату.
Також роботу пропонують людям, які вміють обслуговувати та ремонтувати засоби РЕБ.
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