Работа в Азов – какие условия предлагают водителям с правами категории D и DE

"Азов" приглашает водителей автобусов — какие требования и оплата
Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу водителей с водительским удостоверением категории D и DE. Кандидатам необходимо иметь опыт как в вождении, так и ремонте транспортных средств. Заработная плата составляет от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей будет входить:
- ремонт автомобильной техники (микроавтобусы, автобусы);
- управление легковыми транспортными средствами;
- управление транспортными средствами, такими как микроавтобус и автобус.
Подойдет кандидат на должность, имеющий:
- водительские права категории D\DE и опыт вождения от 1 года;
- опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;
- опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Напомним, что кроме этой вакансии бригада "Азов" приглашает в свои подразделения людей, умеющих работать с сантехническим оборудованием. В частности, речь идет об операторах-сантехниках банно-прачечного комбината.
Также работу предлагают людям, умеющим обслуживать и ремонтировать средства РЭБ.
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