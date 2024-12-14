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"Азов" приглашает водителей автобусов — какие требования и оплата

14 декабря 2024 03:26
Виктория Козырь - редактор
Работа в Азов – какие условия предлагают водителям с правами категории D и DE
Водитель ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Виктория Козырь - редактор

Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу водителей с водительским удостоверением категории D и DE. Кандидатам необходимо иметь опыт как в вождении, так и ремонте транспортных средств. Заработная плата составляет от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей будет входить:

  • ремонт автомобильной техники (микроавтобусы, автобусы);
  • управление легковыми транспортными средствами;
  • управление транспортными средствами, такими как микроавтобус и автобус.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

  • водительские права категории D\DE и опыт вождения от 1 года;
  • опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;
  • опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии бригада "Азов" приглашает в свои подразделения людей, умеющих работать с сантехническим оборудованием. В частности, речь идет об операторах-сантехниках банно-прачечного комбината.

Также работу предлагают людям, умеющим обслуживать и ремонтировать средства РЭБ.

ВСУ работа полк "Азов" мобилизация автобусы вакансии война в Украине

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