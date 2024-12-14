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"Азов" пропонує роботу водіям автобусів — які вимоги та умови

14 грудня 2024 03:26
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Робота в Азов — які умови пропонують водіям з правами категорії D та DE
Водій ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу водіїв із водійським посвідченням категорії D та DE. Кандидатам необхідно мати досвід як у водінні, так і в ремонті транспортних засобів. Заробітна плата складає від 25 до 125 тисяч гривень на місяць. 

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію в "Азов". Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

Згідно інформації у вакансії, в обов'язки водіїв входитиме:

  • ремонт автомобільної техніки (мікроавтобуси, автобуси);
  • керування легковими транспортними засобами;
  • керування транспортними засобами такими як, мікроавтобус та автобус.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • водійські права категорії D\DE та досвід водіння від 1-го року;
  • досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів;
  • досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах буде перевагою.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії бригада "Азов" запрошує у свої підрозділи людей, які вміють працювати із сантехнічним обладнанням. Зокрема, мова йде про операторів-сантехніків лазне-прального комбінату.

Також роботу пропонують людям, які вміють обслуговувати та ремонтувати засоби РЕБ.

ЗСУ робота полк "Азов" мобілізація автобуси вакансії війна в Україні

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