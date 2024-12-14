Робота в Азов — які умови пропонують водіям з правами категорії D та DE

Водій ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу водіїв із водійським посвідченням категорії D та DE. Кандидатам необхідно мати досвід як у водінні, так і в ремонті транспортних засобів. Заробітна плата складає від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно інформації у вакансії, в обов'язки водіїв входитиме:

ремонт автомобільної техніки (мікроавтобуси, автобуси);

керування легковими транспортними засобами;

керування транспортними засобами такими як, мікроавтобус та автобус.

Підійде кандидат на посаду, який має:

водійські права категорії D\DE та досвід водіння від 1-го року;

досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів;

досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах буде перевагою.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії бригада "Азов" запрошує у свої підрозділи людей, які вміють працювати із сантехнічним обладнанням. Зокрема, мова йде про операторів-сантехніків лазне-прального комбінату.

Також роботу пропонують людям, які вміють обслуговувати та ремонтувати засоби РЕБ.