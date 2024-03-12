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Адвокат ответил, смогут ли мобилизовать с 18 лет согласно новому законопроекту

12 марта 2024 18:48
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Адвокат ответил, смогут ли мобилизовать с 18 лет согласно новому законопроекту
Члены призывной комиссии. Иллюстративное фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Верховной Раде Украины идет рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации, которых насчитывается более 4000. Среди них — снижение призывного возраста военнообязанных.

Смогут ли мобилизовывать мужчин в возрасте от 18 лет ответил адвокат Роман Симутин.

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Снижение призывного возраста в Украине

По словам адвоката, в новом законопроекте предусмотрена возможность мобилизировать лиц с 18 лет.

Согласно ч. 1 ст. 15. ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" предлагается направлять для прохождения базовой военной службы граждан Украины мужского пола от 18 до 25 лет. Они могут выбирать год прохождения базовой военной службы до достижения ими 24 лет.

Согласно подпункту 2, на учет будут ставить военнообязанных, прошедших базовую общевойсковую подготовку.

Симутин отметил, что таким образом, если мужчина в возрасте 18-24 лет прошел базовую военную подготовку, он автоматически становится военнообязанным, поэтому может быть мобилизованным.

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Скриншот поста Симутина
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Скриншот поста Симутина

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко ответил, введут ли в новом законопроекте о мобилизации ограничения по банковским счетам уклонистов.

Также мы писали, что в одной из поправок к законопроекту говорится о бронировании всех сотрудников полиции.

Кроме того, юрист ответила, какие существуют виды повесток в Украине.

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