Адвокат відповів, чи зможуть мобілізовувати з 18 років згідно з новим законопроєктом

Члени призовної комісії. Ілюстративне фото: УНІАН

У Верховній Раді України триває розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію, яких налічується понад 4000. Серед них — зниження призовного віку військовозобов'язаних.

Чи зможуть мобілізовувати чоловіків віком від 18 років відповів адвокат Роман Сімутін.

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За словами адвоката, за новим законопроєктом передбачена можливість мобілізувати осіб з 18 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 15. ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу" пропонується направляти для проходження базової військової служби громадян України чоловічої статі від 18 до 25 років. Вони можуть обирати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24 років.

Згідно з підпунктом 2, на облік будуть ставити військовозобов'язаних, які пройшли базову загальновійськову підготовку.

Сімутін зазначив, що таким чином, якщо чоловік віком 18-24 роки пройшов базову військову підготовку, він автоматично стає військовозобов’язаним, тому може бути мобілізованим.

Скриншот допису Сімутіна

Скриншот допису Сімутіна

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко відповів, чи введуть у новому законопроєкті про мобілізацію обмеження щодо банківських рахунків ухилянтів.

Також ми писали, що в одній з правок до законопроєкту йдеться про бронювання всіх працівників поліції.

Крім того, юристка відповіла, які існують види повісток в Україні.