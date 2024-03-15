Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Адвокат ответил, решит ли новый закон о мобилизации проблемы в армии arrow

Адвокат ответил, решит ли новый закон о мобилизации проблемы в армии

15 марта 2024 13:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Адвокат ответил, решит ли новый закон о мобилизации проблемы в армии
Адвокат Ростилав Кравец. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что новый закон о мобилизации не решит проблем в армии. По его мнению, служба в Вооруженных силах Украины — это привилегия, а не наказание.

Об этом Кравец рассказал в эфире Новини.LIVE в пятницу, 15 марта.

Читайте также:

Служба в ВСУ

По словам юриста, новый мобилизационный проект ни к чему не приведет. В частности не будет улучшения в процессе мобилизации и военного учета. 

"Это приведет к социальной напряженности в обществе. Я неоднократно говорил депутатам, что для урегулирования вопроса мобилизации, необходимо, чтобы они раз и навсегда в своих головах запомнили, что служба в ВСУ — это привилегия, а не наказание", — заявил Кравец.

По мнению адвоката, пока народные избранники этого не поймут, в стране ничего не поменяется. Даже если депутаты ограничат в правах мужчин, это ник чему не приведет.

"Лишат права на вождение, значит мужчины будут ездить без прав. И что дальше? Расстреливать на месте?...Нам нужно мотивировать людей и повышать доверие общества к ВСУ", — добавил Кравец.

Напомним, народный депутат Украины Михаил Цымбалюк заявил, что законопроект о мобилизации все равно будет иметь определенные ограничения прав и свобод украинцев даже при всех правках.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что среди прочего в Раде обсуждалась возможность ограничения банковских счетов уклонистов. Обсуждение проходило на фоне рассмотрения правок законопроекта о мобилизации.

закон
ВСУ
Украина
армия
военный призыв
военные
военный учет
мобилизация
военнообязанные
адвокат
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне