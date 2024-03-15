Адвокат ответил, решит ли новый закон о мобилизации проблемы в армии

Адвокат Ростилав Кравец. Фото: скриншот

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что новый закон о мобилизации не решит проблем в армии. По его мнению, служба в Вооруженных силах Украины — это привилегия, а не наказание.

Об этом Кравец рассказал в эфире Новини.LIVE в пятницу, 15 марта.

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Служба в ВСУ

По словам юриста, новый мобилизационный проект ни к чему не приведет. В частности не будет улучшения в процессе мобилизации и военного учета.

"Это приведет к социальной напряженности в обществе. Я неоднократно говорил депутатам, что для урегулирования вопроса мобилизации, необходимо, чтобы они раз и навсегда в своих головах запомнили, что служба в ВСУ — это привилегия, а не наказание", — заявил Кравец.

По мнению адвоката, пока народные избранники этого не поймут, в стране ничего не поменяется. Даже если депутаты ограничат в правах мужчин, это ник чему не приведет.

"Лишат права на вождение, значит мужчины будут ездить без прав. И что дальше? Расстреливать на месте?...Нам нужно мотивировать людей и повышать доверие общества к ВСУ", — добавил Кравец.

Напомним, народный депутат Украины Михаил Цымбалюк заявил, что законопроект о мобилизации все равно будет иметь определенные ограничения прав и свобод украинцев даже при всех правках.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что среди прочего в Раде обсуждалась возможность ограничения банковских счетов уклонистов. Обсуждение проходило на фоне рассмотрения правок законопроекта о мобилизации.