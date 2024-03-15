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Адвокат відповів, чи вирішить новий закон про мобілізацію проблеми в армії

15 березня 2024 13:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Адвокат відповів, чи вирішить новий закон про мобілізацію проблеми в армії
Адвокат Ростилав Кравець. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що новий закон про мобілізацію не вирішить проблем в армії. На його думку, служба у Збройних силах України — це привілей, а не покарання.

Про це Кравець розповів в ефірі Новини.LIVE у п'ятницю, 15 березня.

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За словами юриста, новий мобілізаційний проєкт ні до чого не спричинить. Зокрема не буде покращення у процесі мобілізації та військового обліку.

"Це призведе до соціальної напруженості в суспільстві. Я неодноразово говорив депутатам, що для врегулювання питання мобілізації необхідно, щоб вони раз і назавжди у своїх головах запам'ятали, що служба у ЗСУ — це привілей, а не покарання", — заявив Кравець.

На думку адвоката, поки народні обранці цього не зрозуміють, у країні нічого не зміниться. Навіть якщо депутати обмежать у правах чоловіків, це ні до чого не приведе.

"Позбавлять права на водіння, отже чоловіки їздитимуть без прав. І що далі? Розстрілюватимуть на місці?...Нам треба мотивувати людей і підвищувати довіру суспільства до ЗСУ", - додав Кравець.

Нагадаємо, народний депутат України Михайло Цимбалюк заявив, що законопроєкт про мобілізацію все одно матиме певні обмеження прав і свобод українців навіть за всіх правок.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що серед іншого у Раді обговорювалася можливість обмеження банківських рахунків ухилянтів. Обговорення відбувалося на тлі розгляду правок законопроєкту про мобілізацію.

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ЗСУ
Україна
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