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Как закон о мобилизации облегчит ТЦК выявлять граждан без военного учета

14 марта 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Законопроект о мобилизации — как ТЦК будет выявлять граждан без военного учета
Всех военнообязанных цифровизируют. Фото: zz.te.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Парламентский комитет по национальной безопасности ежедневно рассматривает несколько сот правок к законопроекту №10449 о мобилизации. В частности, этот нормативный акт должен усовершенствовать работу ТЦК и СП.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

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По словам нардепа Александра Федиенко, в Украине много военнообязанных, отсутствующих в реестрах ТЦК, их физически и технически не видно.

"Законопроект позволит выявить тех граждан, которые не состоят на военном учете, при этом состоят в других реестрах", — подчеркнул Федиенко.

Цифровизация военнообязанных

В реестре военнообязанных, призывников и резервистов "Оберіг" верифицировано почти 100% данных о лицах. Сейчас система работает в полном объеме, а в Минобороны усиливают обмены между другими реестрами для того, чтобы иметь полную картину о военнообязанных.

Также Минобороны работает с ТЦК, чтобы скорее цифровизировать их процессы и ввести вместо бумажных личных дел электронные. У каждого военнообязанного будет свой кабинет, где он может загрузить свои данные.

На подписи у президента находится уже принятый закон №10062 о цифровизации военного учета.

Ранее мы писали, как работает реестр военнообязанных "Оберег" и могут ли уклонисты его избегать.

Минобороны
реестр
мобилизация
законопроект
ТЦК и СП
военнообязанные

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