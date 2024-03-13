Закон о мобилизации все равно будет иметь ограничение прав и свобод граждан, — нардеп

Народный депутат Украины Михаил Цымбалюк. Фото: facebook.com/mykhailotsymbaliuk

Народный депутат Украины Михаил Цымбалюк заявил, что законопроект о мобилизации все равно будет иметь определенные ограничения прав и свобод украинцев даже при всех правках. По его словам, без усовершенствования мобилизации в Украине не обойтись, ведь наше государство за 30 лет еще не сталкивалось с таким опытом.

Об этом сообщает Эспрессо во вторник, 12 марта.

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Законопроект будет иметь ограничение прав и свобод человека

"Однозначно, что закон, который будет принят во втором чтении, я хотел бы, чтобы он был идеален, он не будет, потому что сам процесс мобилизации — это государственное принуждение, но во время особого режима военного положения выписан закон, что там предусмотрены определенные ограничение прав и свобод граждан", — пояснил нардеп.

Цымбалюк утверждает, что депутаты будут обязаны поддержать этот законопроект.

"Когда там будут такие факторы, которые сегодня дискутируются, я лично и, думаю, наша фракция голосовать не будет, но сейчас важный момент работы Комитета, потому что там есть возможность (сегодняшний день продемонстрировал) убедить большинство членов комитета, что те или иные нормы, которые нарушают права человека, недопустимы и их можно исключить", — рассказал чиновник.

По его словам, речь идет о наложении ареста на имущество, выезде за границу или лишении права вождения.

Когда примут законопроект о мобилизации

Нардеп рассказал, что закон, скорее всего, будет принят в ближайшие недели. Согласно документу, все военнообязанные в течение двух месяцев должны пройти уточнение данных в ТЦК. В случае пренебрежения этим требованием на нарушителя наложат штраф, а затем объявят в розыск и откроют дело.

"Однозначно государство должно эти процессы регулировать и мы, как законодатели, должны дать механизмы государственным органам и в том числе правоохранительным, как реагировать на тот или иной вызов. Я еще раз подчеркиваю, когда мы говорим о мобилизации, то надо начинать с тех ребят и девушек, которые сегодня на передовой — определенная или большая часть два года без отдыха", — добавил Цымбалюк.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в Верховной Раде снова планируют отменить пленарную неделю. Заседания были запланированы на конец марта.

Также мы писали, что народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что среди прочего в Раде обсуждалась возможность ограничения банковских счетов уклонистов. Обсуждение проходило на фоне рассмотрения правок законопроекта о мобилизации.