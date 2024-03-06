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Адвокат рассказал, как долго следователь имеет право проверять удостоверение и справку из ТЦК

6 марта 2024 00:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Адвокат рассказал, как долго следователь имеет право проверять удостоверение и справку из ТЦК
Проверка документов на дороге. Фото: Цензор.НЕТ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Адвокат Юрий Айвазян рассказал, имеет ли право следователь держать у себя удостоверение и справку из территориального центра комплектования после неудачного пересечения границы без внесения в Единый реестр досудебных расследований. Также он рассказал, как нужно забирать документы.

Об этом Юрий Айвазян рассказал на портале Юристы.UA.

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Айвазян отметил, что следователь вообще не имеет права удерживать у себя любые документы в качестве доказательств без предварительного внесения сведений в Единый реестр досудебного расследования.

По его словам, порядок внесения таких сведений в ЕРДР регулируется статьей 214 УПК Украины. В ней отмечается, что следователь, прокурор безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении или после самостоятельного выявления им из любого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления, обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.

К тому же досудебное расследование начинается с момента внесения сведений в ЕРДР.

"Положение о Едином реестре досудебных расследований, порядок его формирования и ведения утверждаются Генеральной прокуратурой Украины по согласованию с Министерством внутренних дел Украины, Службой безопасности Украины, органом, осуществляющим контроль за соблюдением налогового законодательства", — говорится в статье.

Также осуществление досудебного расследования до внесения сведений в реестр или без такого внесения не допускается и влечет ответственность, установленную законом.

Только после внесения сведений о правонарушениях в ЕРДР, следователь может привлекать к делу вещественные доказательства, включая документы.

Какие действия может предпринимать еще следователь, кроме запроса в ТЦК и СП?

"Следователь должен совершить все возможные действия, которые дадут ему возможность быстро — в течение 24 часов — определиться с теми обвинениями, которые были сделаны пограничниками. Закон этого прямо не регламентирует", — отметил Айвазян.

Можно ли забрать эти документы?

По словам адвоката, если сведения о заявлении пограничников в течение 24 часов не внесены в ЕРДР, следователь должен немедленно вернуть изъятые незаконно документы.

"Если же он это не сделает, его действия можно обжаловать в Департамент полиции, в котором находятся материалы о так называемом правонарушении, прокуратуру или же к следственному судье", — рассказал Айвазян.

В таких случаях он посоветовал обращаться к адвокатам.

Напомним, парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки продолжает работу над законопроектом по мобилизации и демобилизации и считает, что граждане должны иметь право подавать свои данные в ТЦК разными способами. Однако у украинцев будет ограничено время на обновление информации в военкоматах.

Также в 2023 году сотрудники ТЦК вручали повестки украинцам не только у них дома, но и в таких местах как блокпосты, спортивные залы и другие общественные места. Сейчас военнослужащие почти не вручают повестки по месту жительства.

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