Адвокат розповів, як довго слідчий має право перевіряти посвідчення та довідку з ТЦК

Перевірка документів на дорозі. Фото: Цензор.НЕТ

Адвокат Юрій Айвазян розповів, чи має право слідчий тримати у себе посвідчення та довідку з територіального центру комплектування після невдалого перетину кордону без внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також він розповів, як потрібно забирати документи.

Про це Юрій Айвазян розповів на порталі Юристи.UA.

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Чи має право слідчий тримати у себе документи військовозобов'язаного?

Айвазян наголосив, що слідчий взагалі не має права утримувати в себе будь-які документи як докази без попереднього внесення відомостей в Єдиний реєстр досудового розслідування.

За його словами, порядок несення таких відомостей до ЄРДР регулюється статтею 214 КПК України. У ній зазначається, що слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

До того ж досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР.

"Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства", — йдеться у статті.

Також здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Лише після внесення відомостей про правопорушення в ЄРДР, слідчий може залучати до справи речові докази, включно з документами.

Які дії може вчиняти ще слідчий, крім запиту до ТЦК та СП?

"Слідчий повинен вчинити всі можливі дії, які дадуть йому можливість швидко — протягом 24 годин — визначитись із тими обвинуваченням, які було зроблено прикордонниками. Закон цього прямо не регламентує", — зазначив Айвазян.

Чи можливо забрати ці документи?

За словами адвоката, якщо відомості про заяву прикордонників протягом 24 годин не внесені до ЄРДР, слідчий повинен негайно повернути вилучені незаконно документи.

"Якщо ж він це не зробить, його дії можна оскаржити до Департаменту поліції, в якому знаходяться матеріали про так зване правопорушення, прокуратури або ж до слідчого судді", — розповів Айвазян.

У таких випадках він порадив звертатися до адвокатів.

Нагадаємо, парламентський Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки продовжує роботу над законопроєктом щодо мобілізації та демобілізації і вважає, що громадяни повинні мати право подавати свої дані в ТЦК різними способами. Однак в українців буде обмежений час на оновлення інформації у військкоматах.

Також у 2023 році співробітники ТЦК вручали повістки українцям не лише в них удома, а й у таких місцях, як блокпости, спортивні зали та інші громадські місця. Зараз військкоми майже не вручають повістки за місцем проживання.