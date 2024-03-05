В українців буде обмежений час на оновлення даних в ТЦК — нардеп розповів деталі

Чоловік у військоматі. Ілюстративне фото: Запорізька ОВА

Парламентський Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки продовжує роботу над законопроєктом щодо мобілізації та демобілізації і вважає, що громадяни повинні мати право подавати свої дані в ТЦК різними способами. Однак в українців буде обмежений час на оновлення інформації у військкоматах.

Про це повідомив нардеп, заступник голови цього Комітету, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв у вівторок, 5 березня.

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Оновлення даних у ТЦК

За словами Чернєва, оновити свої дані у ТЦК українці муситимуть протягом 60 днів після набуття чинності нового закону про мобілізацію.

"Наразі розглядаються три варіанти подачі інформації в територіальні центри комплектування: особисто прийти й оновити дані, зробити це у ЦНАПі або зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК. Оновити дані упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом. Усі військовозобов’язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов’язок", — зазначив політик.

Для ухилянтів від мобілізації уряд пропонує три варіанти обмежень:

часова заборона на виїзд за кордон;

тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами;

блокування рахунків у банках.

Однак Комітет ідею блокування рахунків не підтримує, адже не вважає її реальною дієвою нормою.

Чернєв розповів, що у Комітеті ведеться активна дискусія з приводу питання про демобілізацію тих людей, які відслужили 36 місяців.

"Ми розуміємо, що 36 місяців у тилу і 36 місяців на передовій дуже сильно відрізняються. Але щоби прийняти якесь рішення, ми повинні отримати цифри від Генштабу та їхнє розуміння того, чи можна демобілізувати таких людей, чи не провалиться фронт через це. Тобто ми повинні спиратися на конкретні цифри й чекаємо їх від Генштабу", — наголосив він.

Нагадаємо, у 2023 році співробітники ТЦК вручали повістки українцям не лише в них удома, а й у таких місцях, як блокпости, спортивні зали та інші громадські місця. Зараз військкоми майже не вручають повістки за місцем проживання.

Також у Верховній Раді України скасували засідання на 6-8 березня. Під час них парламент мав розглянути новий законопроєкт про мобілізацію.