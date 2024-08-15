Мобилизация 2024 — получит ли мужчина отсрочку от призыва из-за сломанной конечности

Адвокат объяснил, получит ли мужчина отсрочку от призыва из-за сломанной конечности
В Украине мобилизации подлежат мужчины от 18 до 60 лет независимо от военного опыта. Однако некоторые граждане могут получить отсрочку от призыва, в частности, по состоянию здоровья.
Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на форуме "Юристи.UA", пишут Новини PRO.
Можно ли получить отсрочку из-за травмы
Согласно ч. 1 ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев согласно заключению военно-врачебной комиссии. Человек может подпасть под эту категорию из-за сломанной конечности.
Перелом сам по себе не гарантирует отсрочку. Для этого нужно, чтобы ВЛК признала гражданина временно непригодным к службе сроком на 6-12 месяцев.
При этом при переломе конечностей лицо имеет право на выезд за границу.
При пересечении границы нужно иметь при себе документы, подтверждающие факт временной негодности:
- справку от военно-врачебной комиссии (ВЛК), где будет указан статус "временно непригодный";
- военный билет, в котором тоже должна быть отметка.
Если же речь идет о переломе пальцев, то отсрочку могут предоставить на более короткий период. По словам адвоката, максимум на два месяца.
По истечении срока отсрочки нужно снова пройти ВЛК для определения степени годности лица.
Читайте Новини.LIVE!