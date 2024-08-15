Мобилизация 2024 — получит ли мужчина отсрочку от призыва из-за сломанной конечности

Реабилитация после травмы. Фото: МОЗ

В Украине мобилизации подлежат мужчины от 18 до 60 лет независимо от военного опыта. Однако некоторые граждане могут получить отсрочку от призыва, в частности, по состоянию здоровья.

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на форуме "Юристи.UA", пишут Новини PRO.

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Согласно ч. 1 ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев согласно заключению военно-врачебной комиссии. Человек может подпасть под эту категорию из-за сломанной конечности.

Перелом сам по себе не гарантирует отсрочку. Для этого нужно, чтобы ВЛК признала гражданина временно непригодным к службе сроком на 6-12 месяцев.

При этом при переломе конечностей лицо имеет право на выезд за границу.

При пересечении границы нужно иметь при себе документы, подтверждающие факт временной негодности:

справку от военно-врачебной комиссии (ВЛК), где будет указан статус "временно непригодный";

военный билет, в котором тоже должна быть отметка.

Если же речь идет о переломе пальцев, то отсрочку могут предоставить на более короткий период. По словам адвоката, максимум на два месяца.

По истечении срока отсрочки нужно снова пройти ВЛК для определения степени годности лица.