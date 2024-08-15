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Кто еще может получить отсрочку от мобилизации — комитет ВР поддержал законопроект

15 августа 2024 15:10
Семён Дрозд - Редактор
Семён Дрозд
Редактор
Неполнородные братья и сестры погибших военных смогут получать отсрочку от мобилизации
Верховная Рада Украины. Фото иллюстративное: rada.gov.ua
Семён Дрозд - Редактор
Семён Дрозд
Редактор

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне поддержал законопроект 11391 об отсрочке от мобилизации для неполнородных братьев и сестер погибших и без вести пропавших военных. 

Об этом сообщил народный депутат Украины и один из авторов законопроекта Алексей Гончаренко в Telegram в четверг, 15 августа.

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Законопроект 11391

"Мой законопроект об отсрочке для неполнородных братьев и сестер погибших и без вести пропавших военных (11391) — ОДНОГОЛОСНО поддержал комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне. Спасибо Комитету за это решение", — написал Гончаренко.

Нардеп выразил надежду, что на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект.

Инициаторы законопроекта

Среди инициаторов законопроекта кроме Алексея Гончаренко указаны также Ирина Геращенко, София Федина, Юлия Яцик, Юлия Тимошенко, Владимир Арешонков, Геннадий Вацак, Владимир Арьев, Александр Аликсийчук и другие.

Кто еще может получить отсрочку от мобилизации — комитет ВР поддержал законопроект - фото 2
Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

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