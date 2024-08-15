Реабілітація після травми. Фото: МОЗ

В Україні мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років незалежно від військового досвіду. Однак деякі громадяни можуть отримати відстрочку від призову, зокрема за станом здоров’я.

Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян на форумі "Юристи.UA", пишуть Новини PRO.

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Згідно з ч. 1 ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, яких визнано тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк 6-12 місяців згідно з висновком військово-лікарської комісії. Людина може підпасти під цю категорію через зламану кінцівку.

Перелом сам по собі не гарантує відстрочку. Для цього потрібно щоб ВЛК визнала громадянина тимчасово непридатним до служби строком на 6-12 місяців.

При цьому при переломі кінцівок особа має право на виїзд за кордон.

Під час перетину кордону потрібно мати при собі документи, що підтверджують факт тимчасової непридатності:

довідку від військово-лікарської комісії (ВЛК), де буде вказаний статус "тимчасово непридатний";

військовий квиток, в якому теж має бути така відмітка.

Якщо ж йдеться про перелом пальців, то відстрочку можуть надати на коротший період. За словами адвоката, максимум на два місяці.

Після закінчення терміну відстрочки потрібно знову пройти ВЛК для визначення ступеня придатності особи.