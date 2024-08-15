Мобилизация в Украине — как получить отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью

Эксперт отметила, что основание для отсрочки от призыва на военную службу предусмотрено пунктом 13 ч. 1 ст. 26 закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке":
— имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью.
Согласно Порядку №560, к заявлению об отсрочке от призыва необходимо добавить следующие документы:
— свидетельство о рождении;
— справка к акту осмотра МСЭК или удостоверение;
— акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода) (приложение 8).
Романенко отметила, что законом не требуется подтверждения факта ухода, в то время как подзаконный нормативно-правовой акт (Порядок №560) фактически устанавливает дополнительные требования к данному основанию для отсрочки подтверждения ухода.
Юристка добавила, что по состоянию на сегодняшний день, Акт нужен.
"Согласно Порядку №560, указанный Акт делается через ТЦК. Между тем есть случаи, когда Акт издавали органы местного самоуправления (социальные службы). Целесообразнее начать с них", — пояснила она.
По ее словам, документы следует подавать лично, при этом законом не предусмотрено личное присутствие (подача документов лично).
"Есть случаи, когда ТЦК принимают заявление на отсрочку с приложениями по почте (рекомендуемое письмо с описанием вложения). В этом случае нужно заверить копии документов у нотариуса. Наиболее приоритетный вариант — подать документы, прибыв в ТЦК. Согласно Порядку №560, после подачи заявления на отсрочку Вас не могут направить на ВЛК. Тем более перед призывом каждого военнообязанного должны быть проверены основания для отсрочки", — резюмировала Романенко.