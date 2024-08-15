Мобилизация в Украине — как получить отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью

Уход за инвалидом. Фото: pozovna.in.ua

Из-за войны, которую развязала Россия, в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период военнообязанные мужчины подлежат мобилизации. Но некоторые лица имеют право на отсрочку от призыва.

Юрист Неля Романенко на портале b2bconsult рассказала, какие документы нужны, чтобы оформить отсрочку по уходу за близким родственником с инвалидностью.

Эксперт отметила, что основание для отсрочки от призыва на военную службу предусмотрено пунктом 13 ч. 1 ст. 26 закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке":

— имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью.

Согласно Порядку №560, к заявлению об отсрочке от призыва необходимо добавить следующие документы:

— свидетельство о рождении;

— справка к акту осмотра МСЭК или удостоверение;

— акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода) (приложение 8).

Романенко отметила, что законом не требуется подтверждения факта ухода, в то время как подзаконный нормативно-правовой акт (Порядок №560) фактически устанавливает дополнительные требования к данному основанию для отсрочки подтверждения ухода.

Юристка добавила, что по состоянию на сегодняшний день, Акт нужен.

"Согласно Порядку №560, указанный Акт делается через ТЦК. Между тем есть случаи, когда Акт издавали органы местного самоуправления (социальные службы). Целесообразнее начать с них", — пояснила она.

По ее словам, документы следует подавать лично, при этом законом не предусмотрено личное присутствие (подача документов лично).

"Есть случаи, когда ТЦК принимают заявление на отсрочку с приложениями по почте (рекомендуемое письмо с описанием вложения). В этом случае нужно заверить копии документов у нотариуса. Наиболее приоритетный вариант — подать документы, прибыв в ТЦК. Согласно Порядку №560, после подачи заявления на отсрочку Вас не могут направить на ВЛК. Тем более перед призывом каждого военнообязанного должны быть проверены основания для отсрочки", — резюмировала Романенко.