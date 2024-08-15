Неповнорідні брати та сестри загиблих військових зможуть отримувати відстрочку від мобілізації

Верховна Рада України. Фото ілюстративне: rada.gov.ua

Комітет Верховної Ради з національної безпеки та оборони підтримав законопроєкт 11391 про відстрочку від мобілізації для неповнорідних братів та сестер загиблих та безвісти зниклих військових.

Про це повідомив народний депутат України та один з авторів законопроєкту Олексій Гончаренко у Telegram у четвер, 15 серпня.

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"Мій законопроєкт про відстрочку для неповнорідних братів та сестер загиблих та безвісти зниклих військових (11391) — ОДНОГОЛОСНО підтримав комітет Верховної Ради з національної безпеки та оборони. Дякую Комітету за це рішення", — написав Гончаренко.

Нардеп висловив сподівання, що наступного тижня Верховна Рада розгляне законопроєкт.

Ініціатори законопроєкту

Серед ініціаторів законопроєкту крім Олексія Гончаренка вказані також Ірина Геращенко, Софія Федина, Юлія Яцик, Юлія Тимошенко, Арешонков Володимир, Геннадій Вацак, Володимир Ар'єв, Олександр Аліксійчук та інші.