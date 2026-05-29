Росія випустила по Україні балістику та 232 ударні БпЛА: що збито

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Росія завдала масштабного повітряного удару по Україні, застосувавши балістичне озброєння та понад 200 БпЛА, серед яких були реактивні Shahed, "Гербери", "Італмаси" та фальш-цілі. Станом на ранок 29 травня Силам оборони вдалося знешкодити більшість повітряних цілей, проте зафіксовані влучання на 14 локаціях.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Росія завдала удару дронами по Україні 29 травня

Станом на 08:30 ранку 29 травня ворожа атака все ще триває і в небі фіксують кілька безпілотників. На цей час військові вже задокументували перші наслідки нічних ударів, серед яких влучання балістичної ракети та 14 ударних дронів на 14 різних локаціях. Крім того, ще на семи локаціях зафіксували падіння уламків збитих літальних апаратів. Сили оборони закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Для відбиття масованого нападу на півночі, півдні та сході країни задіяли значні сили. Повітряні цілі ліквідовували підрозділи безпілотних систем, мобільні вогневі групи, авіація, зенітні ракетні війська та фахівці радіоелектронної боротьби.

За попередніми підрахунками військових, оборонцям неба вдалося збити та придушити за допомогою засобів РЕБ 217 російських безпілотників різних модифікацій.

Статистика збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Масштабна повітряна навала розпочалася напередодні, о 18:00 28 травня, і тривала всю ніч. Російська армія запустила по українських містах і селах одну балістичну ракету Іскандер-М або С-400, яку випустили з території Курської області.

Також окупанти застосували відразу 232 ударні безпілотники. Серед них були реактивні моделі "Shahed", а також дрони типів "Гербера", "Італмас" та спеціальні безпілотники-імітатори "Пародія", призначені для відволікання уваги протиповітряної оборони. Російська армія запускала свої дрони з території Російської Федерації, зокрема з Орла, Курська, Брянська, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму, зокрема, з районів Гвардійського та мису Чауда.

Новини.LIVE раніше писали про приліт російського дрона в житловий будинок у Румунії. Інцидент викликав бурхливу реакцію в ЄС, де президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала 21-й пакет санкцій.

Також російський дрон вдарив по школі на Чернігівщині. Внаслідок влучання будівля повністю згоріла та не підлягає відновленню.

А в Одеській області під удар потрапив турецький суховантаж. Російський дрон пошкодив судно та поранив двох моряків на борту.