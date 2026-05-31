Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб Росія атакувала Україну понад 200 дронами: влучання на 11 локаціях

Росія атакувала Україну понад 200 дронами: влучання на 11 локаціях

Ua ru
Дата публікації: 31 травня 2026 09:15
Росія атакувала Україну понад 200 дронами: влучання на 11 локаціях
Робота ППО. Фото: 58 ОМПБр ім. І.Виговського

Російські окупанти у ніч проти 31 травня атакували Україну 229 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та імітаторами типу "Пародія". Сили протиповітряної оборони збили та подавили 212 цілей. Воїни ліквідовували російські дрони на півночі та сході країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл України 31 травня

Черговий повітряний напад Росії відбивали:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи.
Нічна атака окупантів на Україну 31 травня
Кількість збитих та подавлених російських дронів 31 травня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередньою інформацією, станом на 08:30, ППО збито та подавлено 212 російських дронів. Водночас є влучання 14 безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків на пʼяти

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, 30 травня Росія атакувала Україну балістикою, ракетами Х-101 та ударними дронами. Сили ППО збили 284 ворожі цілі.

Читайте також:

А 29 травня російські окупанти били по Україні дронами та балістичним озброєнням. Силам оборони вдалося знешкодити більшість повітряних цілей, але зафіксовані влучання на 14 локаціях.

війна обстріли ППО
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації