Росія атакувала Україну понад 200 дронами: влучання на 11 локаціях

Російські окупанти у ніч проти 31 травня атакували Україну 229 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та імітаторами типу "Пародія". Сили протиповітряної оборони збили та подавили 212 цілей. Воїни ліквідовували російські дрони на півночі та сході країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Російський обстріл України 31 травня

Черговий повітряний напад Росії відбивали:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ та безпілотних систем;

мобільні вогневі групи.

Кількість збитих та подавлених російських дронів 31 травня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередньою інформацією, станом на 08:30, ППО збито та подавлено 212 російських дронів. Водночас є влучання 14 безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків на пʼяти.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, 30 травня Росія атакувала Україну балістикою, ракетами Х-101 та ударними дронами. Сили ППО збили 284 ворожі цілі.

А 29 травня російські окупанти били по Україні дронами та балістичним озброєнням. Силам оборони вдалося знешкодити більшість повітряних цілей, але зафіксовані влучання на 14 локаціях.