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Главная Штаб Россия ночью запускала ракеты и дроны: силы ПВО сбили 164 цели

Россия ночью запускала ракеты и дроны: силы ПВО сбили 164 цели

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 09:24
Ночная атака России 24 июля: силы ПВО сбили 160 дронов и управляемые авиационные ракеты
Силы ПВО. Фото: Нацгвардия

Российские оккупанты в ночь на 24 июля атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Очередной воздушный удар противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Силы ПВО действовали на севере, юге и востоке.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Ночная атака России 24 июля

Враг нанес удар пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 180 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и имитаторами "Пародия".

Нічна атака окупантів на Україну 24 липня
Количество сбитых и подавленных целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 160 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

В то же время зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты, 14 ударных дронов в девяти локациях, а также падение обломков в восьми.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 23 июля российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Силы ПВО действовали на севере, юге и востоке страны и сбили 156 целей.

А в ночь на 22 июля оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами, управляемыми авиационными ракетами и беспилотниками. На нескольких участках зафиксированы попадания.

Украина обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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