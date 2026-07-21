Росія атакувала Україну дронами 21 липня: скільки збила ППО

Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 21 липня Росія атакувала Україну 58 безпілотниками різних типів. Сили ППО збили або подавили 46 повітряних цілей. Водночас зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на семи локаціях.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака РФ на Україну 21 липня: результати ППО

За даними Повітряних сил, із 18:00 20 липня російські війська атакували Україну 58 безпілотниками різних типів. Серед них — ударні БпЛА Shahed (зокрема реактивні), Гербера, Італмас, баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з напрямків Курськ і Орел (РФ), а також Донецьк та Гвардійське на тимчасово окупованій території України.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними станом на 08:00, Сили ППО збили або подавили 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль" та дронів інших типів. Повітряні цілі було знищено на півночі, півдні та сході країни.

У Повітряних силах також повідомили, що зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на семи локаціях.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 20 липня 2026 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Костянтинівський напрямок, який залишається одним із найгарячіших на фронті. За його словами, українські військові нарощують застосування безпілотників для виявлення та ураження противника, а також збереження життя бійців. Сирський зазначив, що російські війська здійснюють на цій ділянці фронту до 20 атак щодоби.

Новини.LIVE також писали, що військовослужбовці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" провели зачистку в Костянтинівці Донецької області. Після виконання завдання українські захисники підняли державний прапор у центрі міста. У полку зазначили, що військові й надалі виконують бойові завдання на цьому напрямку.