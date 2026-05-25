AQUILA стала полком ППО Третього армійського корпусу

Максим Зайченко. Фото: facebook/zaichenko.maksym

Підрозділ "AQUILA" розширили у 1030-й зенітний ракетно-артилерійський полк ППО Третього армійського корпусу. Основою для масштабування став бойовий досвід, технологічний розвиток та результати роботи на фронті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на командира 1030-го окремого зенітного ракетного дивізіону "AQUILA" Максима Зайченка.

Розширення підрозділу "AQUILA"

Зайченко розповів, що підрозділ пройшов шлях від зенітного дивізіону 3 окремої штурмової бригади до окремого полку корпусного комплекту. Масштабування стало можливим завдякии бойовому досвіду, технологічному розвитку та результатам роботи на фронті.

Військовий зазначив, що за час роботи бійці "AQUILA" знищили тисячі повітряних цілей, серед яких аеростати, FPV-дрони, "Мавіки", "Орлани", "Зали", "Ланцети", "Шахеди" та інші типи російських безпілотників.

"Ні на день не припиняючи виконання бойових завдань ми продовжуємо рости. Прикриваємо піхоту на лінії боєзіткнення, артилерію, бронетехніку, прифронтову логістику. Виявляємо, оповіщуємо та знищуємо повітряні загрози в операційній зоні. Перехоплюємо далекобійні цілі під час масованих комбінованих атак", — йдеться у повідомленні.

Командир додав, що полк використовує широкий спектр озброєння та техніки — радіолокаційні станції, зенітну артилерію, ракетні комплекси та БпЛА-перехоплювачі.

Окремо Зайченко заявив, що розвиток корпусної протиповітряної оборони потребує нових фахівців, і запросив охочих долучатися до команди полку "AQUILA".

