Відео

Головна Штаб Аналогів не буде: Єлізаров про створення антидронового купола

Аналогів не буде: Єлізаров про створення антидронового купола

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 16:52
Аналогів не буде: Єлізаров про створення антидронового купола
Павло Єлізаров. Фото: кадр з відео

Україна наблизилася до створення антидронового купола. Робота над цим проєктом триває. За словами заступника командувача Повітряних сил ЗСУ Павла Єлізарова, купол буде створений з підручних засобів й при цьому не матиме аналогів.

Про це Єлізаров заявив в інтерв'ю "Українській правді", передає Новини.LIVE.

Єлізаров прокоментував створення антидронового купола

За словами заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, Україна не стоїть на місці в питанні створення антидронового купола. До цієї мети наближаються щодня.

Система, яку зараз розробляють, буде унікальною. Антидроновий купол не буде схожим на той захист, який зараз є в Ізраїлі.

"Аналогів точно не буде. Унікальність у тому, що ми маємо створити це з підручних засобів. Україна занадто велика, і ми не можемо фінансово дозволити собі систему, як в Ізраїлі. Навіть те, що є зараз в Еміратах — багаторівнева система прикриття з сучасних засобів— ми фізично і фінансово не потягнемо. І нам ніхто цього не подарує", — зазначив Єлізаров.

Як повідомляли Новини.LIVE, про створення антидронового куполу в Україні заговорили у січні 2026 року. Тоді новопризначений міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що необхідно розробити систему, яка знищуватиме загрозу, коли та ще перебуватиме на підльоті. Міністр наголосив, що трансформація системи захисту неба не відбудеться за кілька днів, однак це питання зрештою буде вирішено.

Також ми писали про те, що радник міністра оборони з питань підвищення використання безпілотників на фронті Сергій Стерненко висловився про ефективність дронів-перехоплювачів. За його словами, близько 30% "шахедів" збивають саме такі БпЛА.

дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
