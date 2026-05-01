Росіяни атакували житлові будинки на Рівненщині: є постраждалі
Російські війська 1 травня атакували Рівненську область ударними дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджено два житлових будинки. Також постраждали п'ятеро осіб.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію.
Обстріли Рівненської області 1 травня
"Сьогодні війська РФ завдали численних ударів БпЛА по Рівненщині. Пошкоджено два житлові будинки: у приватному будинку в Рівному виникла пожежа, а у багатоквартирному міста Дубно — вибило вікна", — розповіли в поліції.
Внаслідок влучань постраждали п'ятеро осіб. На щастя, обійшлося без зегиблих. Крім того, відомо, що пошкоджено кілька авто та цивільна інфраструктура.
На місцях подій досі працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники.
