Росіяни атакували житлові будинки на Рівненщині: є постраждалі

Російські війська 1 травня атакували Рівненську область ударними дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджено два житлових будинки. Також постраждали п'ятеро осіб.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію.

Обстріли Рівненської області 1 травня

"Сьогодні війська РФ завдали численних ударів БпЛА по Рівненщині. Пошкоджено два житлові будинки: у приватному будинку в Рівному виникла пожежа, а у багатоквартирному міста Дубно — вибило вікна", — розповіли в поліції.

Внаслідок влучань постраждали п'ятеро осіб. На щастя, обійшлося без зегиблих. Крім того, відомо, що пошкоджено кілька авто та цивільна інфраструктура.

На місцях подій досі працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники.

Як писали Новини.LIVE, 1 травня російський дрон зруйнував будинок на Вінниччині. Також внаслідок обстрілів постраждала жінка, її доставили до лікарню.

Крім того, ворог випустив понад 50 "шахедів" на Тернопіль. Внаслідок атаки є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. Постраждали 12 людей.