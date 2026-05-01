Росіяни атакували житлові будинки на Рівненщині: є постраждалі

Росіяни атакували житлові будинки на Рівненщині: є постраждалі

Дата публікації: 1 травня 2026 21:26
Наслідки обстрілів Рівненської області. Фото: Нацполіція

Російські війська 1 травня атакували Рівненську область ударними дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджено два житлових будинки. Також постраждали п'ятеро осіб.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію. 

Обстріли Рівненської області 1 травня

"Сьогодні війська РФ завдали численних ударів БпЛА по Рівненщині. Пошкоджено два житлові будинки: у приватному будинку в Рівному виникла пожежа, а у багатоквартирному міста Дубно — вибило вікна", — розповіли в поліції. 

Удар росіян по Рівненщині
Пошкодження після обстрілів Рівненщини. Фото: Нацполіція
РФ обстріляла Рівненщину дронами
Військові на місці обстрілу. Фото: Нацполіція
Росія вдарила по Рівненщині 1 травня
Поліціця на місці удару на Рівненщині. Фото: Нацполіція
РФ атакувала Рівненщину 1 травня
Психологи розмовляють з місцевим жителем. Фото: Нацполіція
Атака на Рівненську область 1 травня
Наслідки удару по рівненщині. Фото: Нацполіція

Внаслідок влучань постраждали п'ятеро осіб. На щастя, обійшлося без зегиблих. Крім того, відомо, що пошкоджено кілька авто та цивільна інфраструктура.

На місцях подій досі працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники.

Як писали Новини.LIVE, 1 травня російський дрон зруйнував будинок на Вінниччині. Також внаслідок обстрілів постраждала жінка, її доставили до лікарню. 

Крім того, ворог випустив понад 50 "шахедів" на Тернопіль. Внаслідок атаки є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. Постраждали 12 людей. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
