Ударів буде більше: в Україні випробували нові типи FPV-дронів

Військовий з дроном. Фото: 22 ОМБр

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що вже випробувано нові типи FPV-дронів. За його словами, скоро вони надійдуть на фронт. Бескрестнов анонсував, що ворогу буде боляче.

Про це Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив у Facebook у четвер, 30 квітня, передає Новини.LIVE.

Нові типи FPV-дронів

"Так, ми нарешті через місяць-другий закриємо зону 100-150 кілометрів від кордонів ударними БпЛА близької дії. Там усі "найсмачніші" цілі", — зазначив Бескрестнов.

За його словами, далеких ударів БпЛА буде дедалі більше.

Радник міністра наголосив, що нова команда Міноборони працює над інноваціями та постачанням, а колеги із ЗСУ знають, що з ними робити.

Читайте також:

Допис "Флеша". Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на заступника командувача Повітряних сил ЗСУ Павла Єлізарова, Україна наблизилася до створення антидронового купола. За його словами, наразі робота продовжується.

А нещодавно українські дрони вдарили по авіаційній техніці ворога у Воронезькій області. Зокрема, вдалося уразити два військові вертольоти, які були на польовому майданчику.