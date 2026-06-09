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Головна Штаб Прикордонники спалили безпілотники РФ на 11 млн дол. за місяць

Прикордонники спалили безпілотники РФ на 11 млн дол. за місяць

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 20:29
Прикордонники спалили безпілотники РФ на 11 млн дол. за місяць
Військовослужбовець готує дрон до роботи. Фото: ДПСУ

Головний відділ безпілотних авіаційних систем Державної прикордонної служби України "Фенікс" за один лише травень знищив майже 300 ворожих безпілотників різного калібру. Російська армія через це втратила техніки орієнтовно на 11 мільйонів доларів США. Наші бійці збивали як звичайні розвідувальні апарати, так і важкі ударні безпілотники, що тероризують українські міста

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДПСУ.

Які дрони збивали прикордонники

У відомстві розкрили деталі успішних операцій та перерахували конкретні моделі ліквідованих російських БПЛА.

"Протягом травня прикордонники "Фенікса" знищили майже 300 БпЛА противника", — повідомили в ДПСУ. 

Прикордоннники постійно збивали розвідники "Орлан", "Zala", специфічну модель "Князь Вєщій Олєг", а також ударні "Шахеди" та нові російські дрони "Молнія".

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Знищення дрона за триста тисяч доларів

Справжнім трофеєм для наших військових стало збиття суперсучасного розвідувального БпЛА "Мерлін-ВР". Цей комплекс є чи не найдорожчим у своєму класі, його ціна близько 300 тисяч доларів.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні створили швидкісний антидрон LITAVR для збиття "шахедів". Він може розганятися до 350 км/год. Також дрон обладнали власною навігаційною системою, яка не залежить від сигналів GPS. 

Також ми повідомляли, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив масштабну реформу артилерії та ракетних військ. Вона має кардинально змінити українську артилерію та ракетні підрозділи до 2030 року. 

ДПСУ БпЛА антидрон/контрдрон
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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