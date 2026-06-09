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Главная Штаб Пограничники уничтожили беспилотники РФ на сумму 11 млн долларов за месяц

Пограничники уничтожили беспилотники РФ на сумму 11 млн долларов за месяц

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 20:29
Пограничники уничтожили беспилотники РФ на сумму 11 млн долларов за месяц
Военнослужащий готовит дрон к работе. Фото: ГПСУ

Главный отдел беспилотных авиационных систем Государственной пограничной службы Украины «Феникс» только за май уничтожил почти 300 вражеских беспилотников различного калибра. Из-за этого российская армия потеряла технику на сумму примерно 11 миллионов долларов США. Наши бойцы сбивали как обычные разведывательные аппараты, так и тяжелые ударные беспилотники, терроризирующие украинские города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГПСУ.

Какие дроны сбивали пограничники

В ведомстве раскрыли детали успешных операций и перечислили конкретные модели уничтоженных российских БПЛА.

"В течение мая пограничники "Феникса" уничтожили почти 300 БПЛА противника", — сообщили в ГПСУ.

Пограничники постоянно сбивали разведчики "Орлан", "Zala", специфическую модель "Князь Вещий Олег", а также ударные "шахеды" и новые российские дроны "Молния".

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Уничтожение дрона за триста тысяч долларов

Настоящим трофеем для наших военных стал сбитый суперсовременный разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР". Этот комплекс является едва ли не самым дорогим в своем классе, его цена составляет около 300 тысяч долларов.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине создали скоростной антидрон LITAVR для сбивания "шахедов". Он может разгоняться до 350 км/ч. Также дрон оснастили собственной навигационной системой, которая не зависит от сигналов GPS.

Также мы сообщали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил масштабную реформу артиллерии и ракетных войск. Она должна кардинально изменить украинскую артиллерию и ракетные подразделения к 2030 году.

ГПСУ БпЛА антидрон/контрдрон
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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