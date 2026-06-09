Пограничники уничтожили беспилотники РФ на сумму 11 млн долларов за месяц
Главный отдел беспилотных авиационных систем Государственной пограничной службы Украины «Феникс» только за май уничтожил почти 300 вражеских беспилотников различного калибра. Из-за этого российская армия потеряла технику на сумму примерно 11 миллионов долларов США. Наши бойцы сбивали как обычные разведывательные аппараты, так и тяжелые ударные беспилотники, терроризирующие украинские города.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГПСУ.
Какие дроны сбивали пограничники
В ведомстве раскрыли детали успешных операций и перечислили конкретные модели уничтоженных российских БПЛА.
"В течение мая пограничники "Феникса" уничтожили почти 300 БПЛА противника", — сообщили в ГПСУ.
Пограничники постоянно сбивали разведчики "Орлан", "Zala", специфическую модель "Князь Вещий Олег", а также ударные "шахеды" и новые российские дроны "Молния".
Уничтожение дрона за триста тысяч долларов
Настоящим трофеем для наших военных стал сбитый суперсовременный разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР". Этот комплекс является едва ли не самым дорогим в своем классе, его цена составляет около 300 тысяч долларов.
Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине создали скоростной антидрон LITAVR для сбивания "шахедов". Он может разгоняться до 350 км/ч. Также дрон оснастили собственной навигационной системой, которая не зависит от сигналов GPS.
Также мы сообщали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил масштабную реформу артиллерии и ракетных войск. Она должна кардинально изменить украинскую артиллерию и ракетные подразделения к 2030 году.