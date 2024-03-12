Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Які речі знадобляться мобілізованому — список від ТЦК arrow

Які речі знадобляться мобілізованому — список від ТЦК

12 березня 2024 23:37
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Які речі знадобляться мобілізованому — список від ТЦК
Чоловіки у військкоматі. Фото: zhmerynka.city
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Хоча військові забезпечуються необхідним спорядженням та провіантом, важливо подумати і про додаткові предмети, які можуть стати в пригоді під час навчання та на передовій.

Список речей, які знадобляться мобілізованому, опублікував Рівненський обласний ТЦК та СП у понеділок, 11 березня.

Читайте також:

Обладнання, що видається

  • Індивідуальні засоби захисту: шолом із трьома чохлами, бронежилет, балістичні окуляри (видаються один раз на два роки).
  • Взуття: літні або демісезонні берці, зимові берці, капці, бахіли та гумові чоботи (по одній парі на два роки).
  • Уніформа: костюм (китель та штани), два комплекти на два роки, додаткові штани видаються раз на рік, фліска — одна на два роки, зимова куртка та штани — по одному виду на два роки, бойова сорочка — дві на два роки, поло — дві на два роки, демісезонні та зимові рукавиці — по парі на рік, літній та зимовий бафи.
  • Головні убори: звичайна та зимова шапки, кашкет, панама.
  • Спорядження: каримат, спальний мішок, тактичні рукавички, ремінь, сумка.
  • Білизна: футболки, зимові та літні шкарпетки, труси, по два комплекти термобілизни (демісезонна та зимова).

У разі втрати або знищення майна через бойові дії необхідно негайно повідомити про це командира для списання та отримання нової форми.

Що варто взяти самостійно

  • Документи: паспорт, посвідчення водія (якщо є), дублікат податкового номера, військові документи, все у водонепроникному пакеті.
  • Засоби особистої гігієни: зубна паста, щітка, шампунь, мило, туалетний папір, верстат для гоління або електробритва, рушник, ножиці манікюрні, сонцезахисний крем, пральний порошок або капсули, вологі серветки.
  • Електроприлади: повербанк, подовжувач або трійник, ліхтарик.
  • Додаткове взуття: кросівки або трекінгові черевики, гумові капці, демісезонні берці, додаткові устілки.
  • Одяг: комплект форми (штани та кітель), футболки, білизна, шкарпетки, фліска, тактичні рукавички, комплект цивільного одягу.
  • Інше: рюкзак або баул, посуд, що не б'ється, голки, нитки, мотузки для сушіння

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підприємства, які працюють "по-білому", матимуть більше можливостей для бронювання своїх працівників від мобілізації.

Також ми інформували, кого з українців можуть мобілізувати на військову службу, але відправити на фронт немає права.

одяг
військовий призов
військові
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування