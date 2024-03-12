Які речі знадобляться мобілізованому — список від ТЦК

Чоловіки у військкоматі. Фото: zhmerynka.city

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Хоча військові забезпечуються необхідним спорядженням та провіантом, важливо подумати і про додаткові предмети, які можуть стати в пригоді під час навчання та на передовій.

Список речей, які знадобляться мобілізованому, опублікував Рівненський обласний ТЦК та СП у понеділок, 11 березня.

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Обладнання, що видається

Індивідуальні засоби захисту: шолом із трьома чохлами, бронежилет, балістичні окуляри (видаються один раз на два роки).

Взуття: літні або демісезонні берці, зимові берці, капці, бахіли та гумові чоботи (по одній парі на два роки).

Уніформа: костюм (китель та штани), два комплекти на два роки, додаткові штани видаються раз на рік, фліска — одна на два роки, зимова куртка та штани — по одному виду на два роки, бойова сорочка — дві на два роки, поло — дві на два роки, демісезонні та зимові рукавиці — по парі на рік, літній та зимовий бафи.

Головні убори: звичайна та зимова шапки, кашкет, панама.

Спорядження: каримат, спальний мішок, тактичні рукавички, ремінь, сумка.

Білизна: футболки, зимові та літні шкарпетки, труси, по два комплекти термобілизни (демісезонна та зимова).

У разі втрати або знищення майна через бойові дії необхідно негайно повідомити про це командира для списання та отримання нової форми.

Що варто взяти самостійно

Документи: паспорт, посвідчення водія (якщо є), дублікат податкового номера, військові документи, все у водонепроникному пакеті.

Засоби особистої гігієни: зубна паста, щітка, шампунь, мило, туалетний папір, верстат для гоління або електробритва, рушник, ножиці манікюрні, сонцезахисний крем, пральний порошок або капсули, вологі серветки.

Електроприлади: повербанк, подовжувач або трійник, ліхтарик.

Додаткове взуття: кросівки або трекінгові черевики, гумові капці, демісезонні берці, додаткові устілки.

Одяг: комплект форми (штани та кітель), футболки, білизна, шкарпетки, фліска, тактичні рукавички, комплект цивільного одягу.

Інше: рюкзак або баул, посуд, що не б'ється, голки, нитки, мотузки для сушіння

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підприємства, які працюють "по-білому", матимуть більше можливостей для бронювання своїх працівників від мобілізації.

Також ми інформували, кого з українців можуть мобілізувати на військову службу, але відправити на фронт немає права.