Юрист пояснив, за яких умов жінки-медики можуть отримати відстрочку від мобілізації

Жінка-медик у військовій формі. Ілюстративне фото: The Washington Post

В Україні всі військовозобов'язані повинні стати на військовий облік. Це стосується також жінок з медичною освітою, але окремі особи мають право на отримання відстрочки.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук в коментарі РБК-Україна.

Читайте також:

Відстрочка від мобілізації для жінок-медиків

За словами Франчук, жінки, які мають відповідну медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Водночас це не означає автоматичну мобілізацію, а лише фіксацію даних про їхню професію та стан здоров'я.

"Є певні категорії жінок, які звільняються від мобілізації. Це пов'язано з особливими обставинами, станом здоров'я або роллю в суспільстві", — сказав він.

Юрист окреслив основні категорії жінок, які не підлягають мобілізації:

вагітні жінки незалежно від терміну;

жінки, які опікуються особами з інвалідністю І або ІІ групи;

жінки, які мають на утриманні трьох і більше дітей;

жінки, які мають хронічні захворювання, що перешкоджають проходженню військової служби;

жінки, які виконують важливі функції у сфері охорони здоров'я, освіти, соціальної допомоги або інші критичні ролі.

Водночас для підтвердження права на звільнення від мобілізації жінка повинна надати відповідні документи: медичну довідку, свідоцтво про народження дітей тощо.