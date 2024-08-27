Юрист пояснив, за яких умов жінки-медики можуть отримати відстрочку від мобілізації

Мобілізація жінок-медиків — юрист пояснив, за яких умов можливе отримання відстрочки
В Україні всі військовозобов'язані повинні стати на військовий облік. Це стосується також жінок з медичною освітою, але окремі особи мають право на отримання відстрочки.
Про це розповів юрист Дмитро Франчук в коментарі РБК-Україна.
Відстрочка від мобілізації для жінок-медиків
За словами Франчук, жінки, які мають відповідну медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Водночас це не означає автоматичну мобілізацію, а лише фіксацію даних про їхню професію та стан здоров'я.
"Є певні категорії жінок, які звільняються від мобілізації. Це пов'язано з особливими обставинами, станом здоров'я або роллю в суспільстві", — сказав він.
Юрист окреслив основні категорії жінок, які не підлягають мобілізації:
- вагітні жінки незалежно від терміну;
- жінки, які опікуються особами з інвалідністю І або ІІ групи;
- жінки, які мають на утриманні трьох і більше дітей;
- жінки, які мають хронічні захворювання, що перешкоджають проходженню військової служби;
- жінки, які виконують важливі функції у сфері охорони здоров'я, освіти, соціальної допомоги або інші критичні ролі.
Водночас для підтвердження права на звільнення від мобілізації жінка повинна надати відповідні документи: медичну довідку, свідоцтво про народження дітей тощо.
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