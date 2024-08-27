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На фронті потрібні люди, які знаються на логістичних процесах — кого запрошують до полку "Азов"

27 серпня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує логістам
Логіст. Фото ілюстративне: logist.today
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи фахівця, який відповідатиме за завантаження, розвантаження та розстановку вантажу на транспорті. Йдеться про логіста.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 21 серпня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки логіста в полку "Азов"

Логіст має організовувати та планувати логістичні процеси, включаючи завантаження, розвантаження та розстановку вантажу на транспортному засобі. Йому потрібно вести необхідну документацію: журнали подорожей, акти прийому та передачі вантажу, реєстраційні папери. Крім цього, в обов'язки логіста входить догляд і підтримка робочого стану транспорту,  співпраця з відділом закупівлі.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу запрошують організованих, ініціативних і готовим допомагати людей, який мають від одного року досвіду роботи у сфері логістики.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата буде не менше 25 тисяч гривень. Бойові обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. Таким чином щомісячні виплати можуть сягати 125 тисяч гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

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