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"Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

29 серпня 2024 03:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в Азові — які умови пропонують водіям з правами категорії С та СЕ
Військовий водій вантажного автомобіля. Фото: АрміяInform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада "Азов" запрошує на роботу водіїв, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Крім того, серед вимог — досвід водіння від 1 року та навички у сфері ремонту транспортних засобів. Платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у середу, 28 серпня.

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Робота в "Азові"

Бригаді потрібні люди, які здатні виконувати наступні обов'язки:

  • ремонт автомобільної техніки (легкового транспорту, КамАЗ);
  • керування легковими транспортними засобами;
  • керування транспортними засобами типу КамАЗ.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • водійські права категорії С/СЕ та досвід водіння від 1го року;
  • досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів;
  • вміння керувати БМП-1, БМП-2, БРМ буде перевагою;
  • досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах теж буде перевагою.

У свою чергу бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій
  • нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

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