Робота в Азові — які умови пропонують водіям з правами категорії С та СЕ

Військовий водій вантажного автомобіля. Фото: АрміяInform

Бригада "Азов" запрошує на роботу водіїв, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Крім того, серед вимог — досвід водіння від 1 року та навички у сфері ремонту транспортних засобів. Платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у середу, 28 серпня.

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Бригаді потрібні люди, які здатні виконувати наступні обов'язки:

ремонт автомобільної техніки (легкового транспорту, КамАЗ);

керування легковими транспортними засобами;

керування транспортними засобами типу КамАЗ.

Підійде кандидат на посаду, який має:

водійські права категорії С/СЕ та досвід водіння від 1го року;

досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів;

вміння керувати БМП-1, БМП-2, БРМ буде перевагою;

досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах теж буде перевагою.

У свою чергу бійці "Азову" пропонують такі умови роботи: