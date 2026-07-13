Командир військової частини А4024 Назарій Кішак. Фото: Новини.LIVE

Командир військової частини А4024 Назарій Кішак заявив, що система залучення іноземних добровольців до Сил оборони України потребує суттєвого вдосконалення. За його словами, значна частина кандидатів не доходить до підписання контракту, а відсутність дієвого механізму контролю може створити серйозні безпекові ризики. Він також не виключив, що в цій сфері можуть існувати корупційні схеми.

Про це Кішак заявив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає Новини.LIVE.

Кішак: іноземці, які не підписали контракт, мають виїжджати з України

За словами Кішака, зі 100 колумбійців, яких привозять до України для проходження відбору, значна частина зникла ще на етапах підготовки. До військової частини дошли лише близько 30–50 кандидатів, а після адаптації контракт уклали приблизно 20–25 осіб.

"Везли 100 колумбійців. Зі 100 колумбійців 50 на етапі підготовки відпали, потім 30–50 чоловік приїхали в бригаду, прийшли в адаптацію і залишились 20 чи 25 чоловік", — розповів командир.

Він наголосив, що держава витрачає ресурси на організацію приїзду іноземних добровольців, однак частина з них так і не розпочинає службу. На думку Кішака, це вимагає створення чіткого алгоритму контролю за іноземцями, які прибувають до України для підписання контракту.

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"Можливо, ми зараз бачимо одну з корупційних схем або якісь кримінальні канали, тому що ми заводимо конкретно сюди людей, які готові за гроші йти і захищати нашу державу", — сказав він.

Командир переконаний, що держава має запровадити чіткий алгоритм контролю за іноземцями, які прибувають до України для підписання контракту.

На його думку, якщо кандидат відмовився від служби або не пройшов відбір, про це необхідно повідомляти Міністерство закордонних справ, а сам іноземець повинен залишити територію України протягом п'яти діб.

"Якщо людина не підійшла, ми тоді повідомляємо МЗС і даємо п'ять діб на виїзд з України. І цей алгоритм має працювати як годинник", — наголосив командир.

Кішак застеріг, що без такого механізму країна може зіткнутися з проблемою неконтрольованого перебування іноземців.

"Якщо ми не будемо працювати згідно цього алгоритму, якого ще, на жаль, немає, то через рік будемо мати вулик у нашій державі, різних іноземців, які будуть просто собі шаритися вулицями і робити незрозумілі речі", — підсумував він.

Як писали Новини.LIVE, під час ТСК Кішак розповів, що в Україні воюють іноземці з російськими паспортами. Серед них чеченці та китайці. За його словами, вони виявляють навіть більшу вмотивованість, ніж окремі українські військові.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у липні окремі категорії військовослужбовців ЗСУ отримають додаткову виплату у розмірі 10 тисяч гривень. Йдеться про захисників, які виконують службові завдання поза районами ведення бойових дій.