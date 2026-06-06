РФ нарощує зусилля: Сирський відвідав південний напрямок

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Українські війська продовжують утримувати позиції на південному напрямку, де противник нарощує своє угруповання. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про роботу в районах найінтенсивніших бойових дій Південної операційної зони. Ситуація на цьому відтинку фронту залишається динамічною та напруженою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Олександра Сирського у суботу, 6 червня.

Сирський про ситуацію на південному напрямку фронту

Головнокомандувач Олександр Сирський зазначив, що на Олександрівському напрямку російські війська зосередили понад 71 тисячу військовослужбовців, а ще значні сили розміщені на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

За його словами, активні бойові дії тривають як з боку противника, так і з боку Сил оборони України.

"Працював у військових частинах і підрозділах, які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках Південної операційної зони. Противник продовжує нарощувати зусилля.

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Лише на Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 71 тисячу військовослужбовців. Ще близько такої ж кількості ворог зосередив на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Ситуація залишається динамічною — активні бойові дії ведуть як російські війська, так і Сили оборони України", — поінформував головком.

Під час роботи у підрозділах Сирський обговорив із командуванням поточну обстановку, результати виконання бойових завдань та подальші кроки для посилення українських позицій. Окремо було ухвалено рішення про додаткове забезпечення військ технікою та боєприпасами.

Головнокомандувач також підтримав ініціативи командирів щодо активніших дій на визначених напрямках. Окрему увагу він приділив розвитку безпілотних систем та розширенню їх застосування на оперативній глибині.

Сирський наголосив, що пріоритетом залишається збереження життя українських військових. Він подякував захисникам за стійкість, професіоналізм і мужність та підкреслив, що боротьба триває.

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Новини.LIVE писали, що нещодавно Сирський повідомив про посилення контролю за підготовкою мобілізованих військових. Після перевірок вісім військових частин втратили право самостійно проводити базову підготовку новобранців через виявлені порушення. Водночас у навчальні програми вже внесли зміни з урахуванням сучасних загроз, зокрема протидії FPV-дронам.

Новини.LIVE також повідомляли, що Україна посилює систему протиповітряної оборони у відповідь на зміну тактики російських атак. За словами Олександра Сирського, три ешелони ППО вже демонструють високу ефективність, а найближчим часом планується створення четвертого для захисту ще двох областей. Також ЗСУ нарощують використання дронів-перехоплювачів і гелікоптерів, які лише за травень знищили тисячі ворожих безпілотників.