Генштаб уточнив наслідки удару по нафтовому терміналу в Росії

Удари по російським військовим об'єктам. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони влаштували нову масовану атаку по тилових базах та заводах на території Росії. Військові змогли підбити російський сторожовий корабель та спалили пороховий завод під Рязанню. Окремо підтверджено серйозні прильоти по великому нафтовому терміналу в Петербурзі та цехах зброярського підприємства на Тамбовщині.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Вибухи в Азовському морі

Ворожий прикордонний корабель проєкту "Светляк" отримав серйозні пошкодження під час нічної атаки. Також захисники розбили командний пункт біля Очеретиного та спалили скупчення бронетехніки на Харківщині.

Потужні вибухи з пожежами також зафіксували на складах із пальним у Мелітополі та окупованому Сімферополі.

Крім того, відомо про пожежі на оборонних підприємствах окупантів. Один великий резервуар повністю згорів і ще шість пошкоджено на нафтобазі у Санкт-Петербурзі.

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Також спалахнув пороховий завод "Еластік" у Рязанській області і зафіксовано точне влучання в тамбовський завод "Прогрес", де росіяни роблять деталі для високоточних ракет.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, підрозділи Сил оборони атакували базу Балтійського флоту РФ у Кронштадті. Тоді під удар потрапив новий російський корвет "Бойкий". Цей корабель окупанти використовували для ударів по наших берегових об’єктах.

Також ми писали, що українські дрони можуть долітати у російський тил до 2 000 км. Ефективність дронів залежить від технічних обмежень і балансу між дальністю польоту та бойовим навантаженням. Однак через два-три місяці російські війська зможуть знайти способи протистояти атакам.